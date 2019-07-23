https://static.news.ru/photo/3342adfc-ad38-11e9-9f4b-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экс-депутат Государственной думы РФ, председатель либеральной Партии перемен Дмитрий Гудков может лишиться права занимать государственные должности и стать фигурантом уголовного дела, заявил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

Это нарушение закона РФ, как минимум, административное хулиганство. А препятствие деятельности журналистов может быть квалифицировано как уголовная статья, — отметил Ремесло.

Он подчеркнул, что кроме воспрепятствования деятельности журналистов Гудков совместно со своим отцом создал угрозу их жизни и здоровью, информирует « ПолитЭксперт ».

Дмитрий Гудков и его отец Геннадий Гудков напали на журналистов в московском аэропорту Домодедово по прилёте из Варны. Гудковы вели себя агрессивно, оскорбляли сотрудников СМИ, отталкивали съёмочную группу, пытались выхватить телефоны из рук и угрожали расправой. Такую реакцию вызвал вопрос журналистов ФАН о зарубежном семейном бизнесе — компании «Мари Хаус». Корреспондент поинтересовался у прибывших отца и сына, зачем они летали в Болгарию — по вопросам бизнеса или же за указаниями, чем теперь им заниматься после того, как так называемые независимые кандидаты в Мосгордуму потерпели фиаско.

В середине июля 2019 года избирком не зарегистрировал Гудкова в качестве кандидата в Мосгордуму. На выборы также не прошли Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь и Сергей «Паук» Троицкий, политики не набрали необходимого количества достоверных подписей в свою поддержку, писал News.ru.