УФСИН опровергло слова адвоката об избиении Цыбко

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кировской области назвало ложными заявления адвоката Анатолия Дмитриева об избиении в колонии бывшего сенатора Челябинской области Константина Цыбко.
В ведомстве подчеркнули, что физическая сила и спецсредства к экс-сенатору не применялись. В конце декабря 2018 года ему было проведено плановое медицинское обследование, которое повреждений внутренних органов не выявило.
Доводы адвоката о потере Цыбко веса в результате голодовки и ухудшении зрения также названы не соответствующими действительности. В управлении отметили, что с момента окончания голодовки экс-сенатор прибавил в весе 17 кг, а после осмотра офтальмологом ему были выписаны очки.
Кроме того, его неоднократно посещал уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Панов. Экс-сенатор ему никаких претензий к сотрудникам не высказывал.
В пресс-службе УФСИН добавили, что заявления адвоката направлены на дискредитацию сотрудников ведомства, дестабилизацию режима в исправительных учреждениях региона и создание негативного мнения об уголовно-исполнительной системе в целом.
Ранее юридический защитник заявил, что Цыбко был избит сотрудниками колонии и у него диагностирован разрыв кисты левой почки. По его словам, этот эпизод зафиксирован на видео, но защита не может получить его копию в Кирово-Чепецком районном суде.