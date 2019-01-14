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УФСИН опровергло слова адвоката об избиении Цыбко

Михаил Терещенко/ТАСС

общество [ версия для печати ]

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кировской области назвало ложными заявления адвоката Анатолия Дмитриева об избиении в колонии бывшего сенатора Челябинской области Константина Цыбко.

В ведомстве подчеркнули, что физическая сила и спецсредства к экс-сенатору не применялись. В конце декабря 2018 года ему было проведено плановое медицинское обследование, которое повреждений внутренних органов не выявило.

Доводы адвоката о потере Цыбко веса в результате голодовки и ухудшении зрения также названы не соответствующими действительности. В управлении отметили, что с момента окончания голодовки экс-сенатор прибавил в весе 17 кг, а после осмотра офтальмологом ему были выписаны очки.

Кроме того, его неоднократно посещал уполномоченный по правам человека в Кировской области Александр Панов. Экс-сенатор ему никаких претензий к сотрудникам не высказывал.

В пресс-службе УФСИН добавили, что заявления адвоката направлены на дискредитацию сотрудников ведомства, дестабилизацию режима в исправительных учреждениях региона и создание негативного мнения об уголовно-исполнительной системе в целом.

Ранее юридический защитник заявил, что Цыбко был избит сотрудниками колонии и у него диагностирован разрыв кисты левой почки. По его словам, этот эпизод зафиксирован на видео, но защита не может получить его копию в Кирово-Чепецком районном суде.


#колония #избиение #Кировскаяобласть #УФСИН
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