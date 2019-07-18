https://static.news.ru/photo/1c3ab29c-a8fd-11e9-bf2d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paramount Pictures/ZUMAPRESS.com

Учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов рассказал, где в России могут храниться свидетельства посещения Земли инопланетянами.

По словам уфолога, ходят слухи, что аналогичные Зоне 51 полигоны могут находиться в Мытищах, Крыму и на Урале. Номера воинских частей, которые, по мнению интересующихся инопланетянами, собирают информацию о внеземных формах жизни, есть в Сети, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, более полумиллиона человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы в Неваде. Люди хотят увидеть якобы спрятанных там инопланетян.