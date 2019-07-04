Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ по Москве направило «Аэрофлоту» предписание из-за нарушения перевозчиком закона о закупках.
По данным ведомства, предприятие провело конкурс на создание уникальных видеоматериалов для размещения в социальных сетях в РФ и за рубежом на общую сумму в 58,8 млн руб, говорится на сайте
Заказчик посчитал, что Mail.ru не является платформой по продвижению видео, — рассказали в пресс-службе УФАС.
Теперь транспортная компания должна пересмотреть заявки до 17 июля 2019 года.
Ранее News.ru сообщал, что ФАС возбудила дело против Минобороны РФ. В службе считают, что ведомство предоставило преференции предприятию «Транслом» во время аукционов по продаже лома чёрных и цветных металлов.