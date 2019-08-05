Подавляющее большинство работающих россиян (90%) заявили о подверженности стрессу. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Основным источником негативных эмоций каждый четвёртый россиянин назвал авральный режим работы, поведение клиентов и боязнь сделать ошибку. 14% респондентов заявили, что дискомфорт связан с тем, как к ним относятся руководители, а каждый десятый назвал в качестве основной причины возникновения негативных эмоций непрофессионализм менеджмента. Также в стрессовое состояние россиян вгоняет непрофессионализм коллег, отсутствие организованности в компании и шум в офисе. Дискомфорт на работе не испытывает лишь 7% работающих жителей России. Значительно снизить стресс помогает правильный отдых, отмечают психологи. Они рассказали News.ru, как правильно проводить свободное время, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Психолог Анна Крючкова отметила, что, если работа у человека связана с многочисленными контактами, ему нужно проводить от 15 до 30 минут в день в тишине. Даже при наличии большой семьи.

Сегодня люди в основном работают в больших коллективах, в офисах открытого типа. Они нарушают личное пространство. Чтобы его восстановить, нужно какое-то время побыть с самим собой. Некоторые работодатели даже делают в офисах комнаты релаксации. Если на вашей работе её нет, нужно найти спокойное место или постараться ни с кем не разговаривать в течение дня. Музыку слушать можно, но нужно чтобы она была спокойной. Анна Крючкова психолог

Специалист также рекомендовала свободное время после работы уделять своим потребностям. Положительный эффект будет заметен даже если выделить на них полчаса в день. Физические упражнения, как отметила психолог, тоже помогут снизить стресс. Однако только в том случае, если они приносят человеку удовольствие.

Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Психолог Ольга Латынцева, в свою очередь, отметила, что во время отдыха нельзя отвлекаться на какие-либо посторонние дела. В частности, нужно отложить в сторону телефон, на который могут позвонить клиенты или руководители. Если же человек трудится на удалённой работе и на его мобильное устройство постоянно поступают звонки, нужно выделять для отдыха хотя бы 45 минут в день — на выходных таких перерывов должно быть несколько.

Чтобы хорошо себя чувствовать и делать большие дела, нужно грамотно отдыхать. Во время отдыха нужно заниматься только отдыхом: смотреть на огонь, читать книжку, лежать в ванной, слушать расслабляющую музыку. То есть заниматься ничем. Нужно понимать, что вас не уволят, если вы 45 минут дадите себе просто подышать и побыть наедине с собой. Ольга Латынцева психолог

Если человек работает в офисе, то после выхода из него психолог рекомендовала уделить время пешей прогулке. Её длительность должна составлять как минимум 30-45 минут. Гулять нужно неспешным шагом. При этом Ольга Латынцева советует во время такого отдыха ни с кем не разговаривать, а также не обдумывать свои поступки и не заниматься самокритикой. Такая прогулка даст человеку возможность подышать свежим воздухом и отвлечься от всего, что накопилось в голове.

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Наверняка в вашем городе есть какие-то интересные улочки, скверы и парки. Прогулка по ним — очень хороший способ снять стресс. В наушниках можно послушать спокойную музыку, которая вам нравится, можно зайти в кофейню и взять ваш любимый напиток. Просто посидите на лавочке, посмотрите на солнышко и послушайте пение птичек. Чтобы избавиться от стресса нужно побыть вдали от людского трафика и желательно погулять вблизи речки или озера, — пояснила Ольга Латынцева.

Психолог также рассказала о необходимости четко понимать свои личные предпочтения. Она рекомендовала испытывающим дискомфорт людям перечислить на листе бумаги действия, которые наполняют их положительными эмоциями.

Для кого-то это закутаться в плед и посидеть посмотреть в окно, кому-то нравится пить чай или принимать ванну. Можно сделать хотя бы ванночку для ног с солью. В этот момент нужно никуда не бежать, не думать о будущем и не уходить в прошлое. А находиться в настоящем. Не спешите угодить всем и выполнить все дела на свете — всё перемыть и приготовить. Мало того, что так вы не отдохнете, так и еда будет не такая вкусная, нежели если бы вы спокойно прошлись до рынка и купили себе красивых овощей, — отметила психолог.

Как ранее писал News.ru, сотрудники Университетского колледжа Лондона выяснили, что любители горького шоколада с высоким содержанием какао менее склонны к депрессии, чем люди, которые его не употребляют. Кроме того, лакомство богато антиоксидантами, наличие которых, по мнению исследователей, напрямую связано с появлением стресса и чувства беспокойства.