Подавляющее большинство работающих россиян (90%) заявили о подверженности стрессу. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru. Основным источником негативных эмоций каждый четвёртый россиянин назвал авральный режим работы, поведение клиентов и боязнь сделать ошибку. 14% респондентов заявили, что дискомфорт связан с тем, как к ним относятся руководители, а каждый десятый назвал в качестве основной причины возникновения негативных эмоций непрофессионализм менеджмента. Также в стрессовое состояние россиян вгоняет непрофессионализм коллег, отсутствие организованности в компании и шум в офисе. Дискомфорт на работе не испытывает лишь 7% работающих жителей России. Значительно снизить стресс помогает правильный отдых, отмечают психологи. Они рассказали News.ru, как правильно проводить свободное время, чтобы чувствовать себя спокойнее.
Психолог Анна Крючкова отметила, что, если работа у человека связана с многочисленными контактами, ему нужно проводить от 15 до 30 минут в день в тишине. Даже при наличии большой семьи.
Специалист также рекомендовала свободное время после работы уделять своим потребностям. Положительный эффект будет заметен даже если выделить на них полчаса в день. Физические упражнения, как отметила психолог, тоже помогут снизить стресс. Однако только в том случае, если они приносят человеку удовольствие.
Психолог Ольга Латынцева, в свою очередь, отметила, что во время отдыха нельзя отвлекаться на какие-либо посторонние дела. В частности, нужно отложить в сторону телефон, на который могут позвонить клиенты или руководители. Если же человек трудится на удалённой работе и на его мобильное устройство постоянно поступают звонки, нужно выделять для отдыха хотя бы 45 минут в день — на выходных таких перерывов должно быть несколько.
Если человек работает в офисе, то после выхода из него психолог рекомендовала уделить время пешей прогулке. Её длительность должна составлять как минимум 30-45 минут. Гулять нужно неспешным шагом. При этом Ольга Латынцева советует во время такого отдыха ни с кем не разговаривать, а также не обдумывать свои поступки и не заниматься самокритикой. Такая прогулка даст человеку возможность подышать свежим воздухом и отвлечься от всего, что накопилось в голове.
Наверняка в вашем городе есть какие-то интересные улочки, скверы и парки. Прогулка по ним — очень хороший способ снять стресс. В наушниках можно послушать спокойную музыку, которая вам нравится, можно зайти в кофейню и взять ваш любимый напиток. Просто посидите на лавочке, посмотрите на солнышко и послушайте пение птичек. Чтобы избавиться от стресса нужно побыть вдали от людского трафика и желательно погулять вблизи речки или озера, — пояснила Ольга Латынцева.
Психолог также рассказала о необходимости четко понимать свои личные предпочтения. Она рекомендовала испытывающим дискомфорт людям перечислить на листе бумаги действия, которые наполняют их положительными эмоциями.
Для кого-то это закутаться в плед и посидеть посмотреть в окно, кому-то нравится пить чай или принимать ванну. Можно сделать хотя бы ванночку для ног с солью. В этот момент нужно никуда не бежать, не думать о будущем и не уходить в прошлое. А находиться в настоящем. Не спешите угодить всем и выполнить все дела на свете — всё перемыть и приготовить. Мало того, что так вы не отдохнете, так и еда будет не такая вкусная, нежели если бы вы спокойно прошлись до рынка и купили себе красивых овощей, — отметила психолог.
Как ранее писал News.ru, сотрудники Университетского колледжа Лондона выяснили, что любители горького шоколада с высоким содержанием какао менее склонны к депрессии, чем люди, которые его не употребляют. Кроме того, лакомство богато антиоксидантами, наличие которых, по мнению исследователей, напрямую связано с появлением стресса и чувства беспокойства.