Компания Aviasales поделилась результатами опроса пользователей соцсетей относительно работы на «удалёнке». Респонденты, как уже сообщал News.ru, согласны жить и работать дистанционно в таких странах, как Италия, Испания, Таиланд, а 5% назвали в числе лучших стран для такого формата работы Россию. По просьбе News.ru профессор, декан ВШКУ РАНХиГС Сергей Календжян прокомментировал данные опроса.

Декан Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Сергей Календжян на IX Гайдаровском форуме в Москве Евгений Биятов/РИА Новости

Эксперт рассказал, что он сторонник «удалёнки», поскольку «по многим видам деятельности это прекрасная возможность достичь результата, выгодного обоим сторонам». Ключевой проблемой «удалённой» работы Календжян считает качество и сроки выполняемых работ, а также ответственность сторон. Но эти проблемы относятся к числу решаемых.

Мы в ВШКУ РАНХиГС обучаем наших слушателей применять на практике модель делегирования и полномочий, и ответственности. Эта модель очень эффективна при организации работы на «удалёнке». Главное — найти компетентного сотрудника, который готов или сам хочет работать «удалённо». Для него определяются цели и задачи, устанавливается диапазон ответственности, — рассказал Сергей Календжян.

Важным моментом, по мнению спикера, является передача работнику права принимать самостоятельные решения в рамках его полномочий. За счёт этого, считает Календжян, формируется сотрудник нового типа: хозяин рабочего места. Он может работать на своём рабочем месте, и если вид деятельности позволяет работать вне офиса в родной стране или за рубежом, то нет никаких проблем.

Эксперт подчеркнул: разработана необходимая система контроля работы сотрудника и информирования как по горизонтали, так и вертикали. Наладить такой контроль не трудно, считает Сергей Календжян, но в начале сотрудничества придётся потратить время и чётко определить объём работы и сроки. Очень важно при этом по возможности согласовать ключевые показатели. Декан ВШКУ РАНХиГС привёл конкретные примеры контроля: например, обзвон потенциальных клиентов и проведение телефонных переговоров (количество адресов согласовано) или проведение анализа рынка и подготовка отчёта (объём отчёта оговаривается). Виды контроля при этом можно поделить. Например, есть выборочный контроль, когда проверка деятельности осуществляется в любое время, которое сочтёт нужным руководитель. Есть промежуточный контроль, соответствующий разным этапам выполнения работ, например ежемесячно или ежеквартально, иногда ежедневно — всё зависит от вида трудовой деятельности. И, конечно же, итоговый контроль на основе отчёта сотрудника.

АГН «Москва»

Сейчас легко можно проводить видеоконференции, видеобеседы с сотрудником и многое другое. Главное — мотивация и компетентность сотрудника и управленческие навыки шефа. Не надо устраивать телефонные разборки, которые демотивируют работника. Напротив, надо пытаться вовлечь сотрудника в жизнь компании, вопреки расстоянию, — советует профессор.

Сергей Календжян отметил, что Россия заметно отстаёт от западных стран по использованию этого метода работы. На Западе выше зарплаты, высокая арендная плата за офисы и рабочие места обходятся очень дорого. К «удалёнке» там прибегают охотнее, поскольку «лучше считают затраты и результаты».

Российские поклонники работы на «удалёнке», как указано в сообщении Aviasales, выбирают европейские страны из-за благоприятного климата, наличия моря и качественных продуктов. Сергей Календжян одобрил вкусы респондентов, отметив, что два упомянутых европейских государства действительно подходят для удалённой работы, что опробовано им лично эмпирическим путём.