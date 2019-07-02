Компания Aviasales поделилась результатами опроса пользователей соцсетей относительно работы на «удалёнке». Респонденты, как уже сообщал News.ru, согласны жить и работать дистанционно в таких странах, как Италия, Испания, Таиланд, а 5% назвали в числе лучших стран для такого формата работы Россию. По просьбе News.ru профессор, декан ВШКУ РАНХиГС Сергей Календжян прокомментировал данные опроса.
Эксперт рассказал, что он сторонник «удалёнки», поскольку «по многим видам деятельности это прекрасная возможность достичь результата, выгодного обоим сторонам». Ключевой проблемой «удалённой» работы Календжян считает качество и сроки выполняемых работ, а также ответственность сторон. Но эти проблемы относятся к числу решаемых.
Мы в ВШКУ РАНХиГС обучаем наших слушателей применять на практике модель делегирования и полномочий, и ответственности. Эта модель очень эффективна при организации работы на «удалёнке». Главное — найти компетентного сотрудника, который готов или сам хочет работать «удалённо». Для него определяются цели и задачи, устанавливается диапазон ответственности, — рассказал Сергей Календжян.
Важным моментом, по мнению спикера, является передача работнику права принимать самостоятельные решения в рамках его полномочий. За счёт этого, считает Календжян, формируется сотрудник нового типа: хозяин рабочего места. Он может работать на своём рабочем месте, и если вид деятельности позволяет работать вне офиса в родной стране или за рубежом, то нет никаких проблем.
Эксперт подчеркнул: разработана необходимая система контроля работы сотрудника и информирования как по горизонтали, так и вертикали. Наладить такой контроль не трудно, считает Сергей Календжян, но в начале сотрудничества придётся потратить время и чётко определить объём работы и сроки. Очень важно при этом по возможности согласовать ключевые показатели. Декан ВШКУ РАНХиГС привёл конкретные примеры контроля: например, обзвон потенциальных клиентов и проведение телефонных переговоров (количество адресов согласовано) или проведение анализа рынка и подготовка отчёта (объём отчёта оговаривается). Виды контроля при этом можно поделить. Например, есть выборочный контроль, когда проверка деятельности осуществляется в любое время, которое сочтёт нужным руководитель. Есть промежуточный контроль, соответствующий разным этапам выполнения работ, например ежемесячно или ежеквартально, иногда ежедневно — всё зависит от вида трудовой деятельности. И, конечно же, итоговый контроль на основе отчёта сотрудника.
Сейчас легко можно проводить видеоконференции, видеобеседы с сотрудником и многое другое. Главное — мотивация и компетентность сотрудника и управленческие навыки шефа. Не надо устраивать телефонные разборки, которые демотивируют работника. Напротив, надо пытаться вовлечь сотрудника в жизнь компании, вопреки расстоянию, — советует профессор.
Сергей Календжян отметил, что Россия заметно отстаёт от западных стран по использованию этого метода работы. На Западе выше зарплаты, высокая арендная плата за офисы и рабочие места обходятся очень дорого. К «удалёнке» там прибегают охотнее, поскольку «лучше считают затраты и результаты».
Российские поклонники работы на «удалёнке», как указано в сообщении Aviasales, выбирают европейские страны из-за благоприятного климата, наличия моря и качественных продуктов. Сергей Календжян одобрил вкусы респондентов, отметив, что два упомянутых европейских государства действительно подходят для удалённой работы, что опробовано им лично эмпирическим путём.