https://static.news.ru/photo/7b164096-a719-11e9-9def-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель директора Института физики атмосферы имени А.М. Обухова Российской академии наук Владимир Семёнов заявил, что длительная жара и холод связаны с изменениями климата. По его словам, подобные аномалии будут всё более продолжительными.

Установилась прохлада, и она будет длиться две-три недели. Жара установилась — и она не пройдёт через три-четыре дня, а продлится от двух недель и выше, — передаёт его слова ТАСС .

Однако в большинстве случаев связь между конкретной погодной ситуацией и глобальными климатическими переменами отсутствует, отметил он.

Кроме того, холод, устранившийся в июле в центральной части России, будет наблюдаться всё чаще. При этом в следующем году, возможно, климат наоборот будет меняться раз в неделю.

Осадки тоже меняются таким образом, что чаще становятся ситуации, когда осадки идут день за днём, — добавил он.

Эксперт отметил, что осадки начинают группироваться, проходя продолжительными связками.

Ранее News.ru писал о том, что заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко рассказал о том, что ожидает жителей России в августе. По его словам, на европейской территории страны средняя температура будет близка к норме, однако в южной половине возможны отрицательные аномалии.