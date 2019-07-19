https://static.news.ru/photo/c0318728-abd6-11e9-a1a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник факультета биологии МГУ Максим Дьяков рассказал, что существуют районы, в которых собирать грибы опасно. По его словам, предварительно всегда нужно изучать экологическую карту местности.

Грибы впитывают в себя вредные вещества: тяжёлые металлы, радионуклиды, пестициды, передаёт « Говорит Москва ». Поэтому собирателям следует выбирать места, вокруг которых расположено минимальное количество производств.

Миколог и председатель Союза грибников России Михаил Вишневский добавил, что рекомендуется узнать о розе ветров перед сбором грибов. Смог над столицей может растянуться на десятки километров, отметил он.

В Подмосковье, если рядом нет крупных трасс или грязных производств, то грибы можно собирать. Исключение — это близость к МКАД, от которой лучше отойти километров на пять, — подчеркнул учёный.