Сотрудник факультета биологии МГУ Максим Дьяков рассказал, что существуют районы, в которых собирать грибы опасно. По его словам, предварительно всегда нужно изучать экологическую карту местности.
Грибы впитывают в себя вредные вещества: тяжёлые металлы, радионуклиды, пестициды, передаёт «
Миколог и председатель Союза грибников России Михаил Вишневский добавил, что рекомендуется узнать о розе ветров перед сбором грибов. Смог над столицей может растянуться на десятки километров, отметил он.
В Подмосковье, если рядом нет крупных трасс или грязных производств, то грибы можно собирать. Исключение — это близость к МКАД, от которой лучше отойти километров на пять, — подчеркнул учёный.
Как писал News.ru, специалисты Министерства экологии Московской области предупредили жителей столичного региона о смертельно опасных ядовитых грибах, которые легко можно спутать с опятами, сыроежками и рыжиками. Как уточнили в ведомстве, москвичам и жителям Подмосковья