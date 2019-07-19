Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудник факультета биологии МГУ Максим Дьяков рассказал, что существуют районы, в которых собирать грибы опасно. По его словам, предварительно всегда нужно изучать экологическую карту местности.

Грибы впитывают в себя вредные вещества: тяжёлые металлы, радионуклиды, пестициды, передаёт «Говорит Москва». Поэтому собирателям следует выбирать места, вокруг которых расположено минимальное количество производств.

Миколог и председатель Союза грибников России Михаил Вишневский добавил, что рекомендуется узнать о розе ветров перед сбором грибов. Смог над столицей может растянуться на десятки километров, отметил он.

В Подмосковье, если рядом нет крупных трасс или грязных производств, то грибы можно собирать. Исключение — это близость к МКАД, от которой лучше отойти километров на пять, — подчеркнул учёный.

Как писал News.ru, специалисты Министерства экологии Московской области предупредили жителей столичного региона о смертельно опасных ядовитых грибах, которые легко можно спутать с опятами, сыроежками и рыжиками. Как уточнили в ведомстве, москвичам и жителям Подмосковья стоит остерегаться свинушку, галерину и гебелому.

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