https://static.news.ru/photo/ce03600a-aa33-11e9-b717-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв рассказал, в чём причина аномально дождливой погоды в России. По его словам, всему виной глобальное изменение климата.

Это уже происходит и сейчас зафиксировано. На смену, если так можно сказать, «грибным», лёгким дождичкам приходят ливневые дожди. Ситуация характерна для всех территорий России. Общее количество осадков незначительно увеличивается за счёт летних осадков, но осадки выпадают более интенсивно, — объяснил он.

Он отметил, что повышение температуры на Земле приводит к испарению влаги. Она в свою очередь накапливается в облаках и потом сбрасывается в виде дождей и ливней. В среднем, по его словам, годовое количество осадков увеличилось за последние десять лет незначительно — всего на 2,2 процента, передаёт « Московский комсомолец ».

Ранее, как писал News.ru, в столичном Метеобюро предупредили о новой волне дождей, которая накроет Москву уже в среду, 24 июля.