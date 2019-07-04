От индивидуальных особенностей в геноме разных людей зависит то, почему одни становятся кофеманами, а другие не могут в принципе пить этот напиток. Так, структура гена PDSS2 определяет, как много кофе нужно употребить, чтобы почувствовать результат, а участок ДНК в гене ADORA2A отвечает за его переносимость.
Именно «правильная настройка» генной структуры в организме помогает не чувствовать чрезмерную горечь кофе и испытывать его бодрящий эффект. Тем, у кого кофе вызывает стресс, учёные рекомендуют пить не больше двух чашек в день и время от времени проходить консультации у врачей.
Ранее, как писал News.ru, британские учёные выяснили, что кофеин помогает похудеть. Он оказывает воздействие на бурую жировую ткань в теле человека, что способствует процессу выработки тепла и позволяет сжигать лишние килограммы.