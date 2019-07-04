https://static.news.ru/photo/c28beeca-9e3c-11e9-8df9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН"Москва"

Каждый восьмой россиянин не может пить кофе, так он вызывает у этих людей тревогу и панику. Это связано с мутациями генов в организме, выяснили учёные.

По той же причине далеко не каждый испытывает всплеск бодрости, употребляя этот напиток.

Исследования провёл медико-генетический центр Genotek. Специалисты обращают внимание на то, что эффект от кофе пока остаётся не бесспорным, а различные тесты показывают противоречивые результаты.

Однако в части генетики всё более однозначно, уверен генеральный директор центра Валерий Ильинский. По его словам, влияние кофеина на организм не должно быть случайным явлением.

Важно знать свои индивидуальные генетические особенности, — цитирует Ильинского РИА Новости .

От индивидуальных особенностей в геноме разных людей зависит то, почему одни становятся кофеманами, а другие не могут в принципе пить этот напиток. Так, структура гена PDSS2 определяет, как много кофе нужно употребить, чтобы почувствовать результат, а участок ДНК в гене ADORA2A отвечает за его переносимость.

Именно «правильная настройка» генной структуры в организме помогает не чувствовать чрезмерную горечь кофе и испытывать его бодрящий эффект. Тем, у кого кофе вызывает стресс, учёные рекомендуют пить не больше двух чашек в день и время от времени проходить консультации у врачей.

Ранее, как писал News.ru, британские учёные выяснили, что кофеин помогает похудеть. Он оказывает воздействие на бурую жировую ткань в теле человека, что способствует процессу выработки тепла и позволяет сжигать лишние килограммы.