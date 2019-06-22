Связанное с транспортировкой беспокойство косаток и белух из бухты Средней Приморского края к местам выпуска снизилось, сообщили в тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
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Бывшие узники «китовой тюрьмы» находятся в транспортировочных ваннах, которые защищены от солнца тентами.
Ранее News.ru писал, что судно с косатками и белухами следует по Амуру к месту выпуска. Он запланирован на побережье в Хабаровском крае.
Первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили в сторону Охотского моря 20 июня. Сутки спустя грузовики прибыли в Хабаровск, где млекопитающих поместили на судно.