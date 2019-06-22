https://static.news.ru/photo/db1f0ce4-94b7-11e9-8bc3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Связанное с транспортировкой беспокойство косаток и белух из бухты Средней Приморского края к местам выпуска снизилось, сообщили в тихоокеанском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Специалисты отметили , что в настоящее время дыхание у всех животных, которых перевозили на автотранспорте и перегружали на судно, спокойное.

Бывшие узники «китовой тюрьмы» находятся в транспортировочных ваннах, которые защищены от солнца тентами.

Ранее News.ru писал, что судно с косатками и белухами следует по Амуру к месту выпуска. Он запланирован на побережье в Хабаровском крае.

Первую партию из двух косаток и шести белух погрузили на машины и отправили в сторону Охотского моря 20 июня. Сутки спустя грузовики прибыли в Хабаровск, где млекопитающих поместили на судно.