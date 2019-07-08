Экологи из Швейцарии и Италии вычислили площадь неиспользуемых территорий, пригодных для высадки деревьев. Согласно исследованию, она равна 900 млн га.
По данным расчётов, высадка деревьев на землях, не занятых сельскохозяйственными угодьями и городами, позволит сохранить сотни гигатонн углерода без вреда для инфраструктуры, городов и сельского хозяйства, передаёт «
Восстановление лесного массива является одним из самых эффективных средств борьбы с изменениями климата, однако, пока неизвестно, достаточно ли заявленной площади для решения глобальной проблемы.
Ранее News.ru писал, что главным загрязнителем побережий Чёрного и Азовского морей эксперты российского отделения Greenpeace назвали пластик. Совместно с волонтёрами они обследовали берега и на восьми стометровых участках обнаружили 13 тысяч пластиковых фрагментов общим весом почти полтонны.