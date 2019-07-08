https://static.news.ru/photo/e0557f56-a18f-11e9-83bb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Экологи из Швейцарии и Италии вычислили площадь неиспользуемых территорий, пригодных для высадки деревьев. Согласно исследованию, она равна 900 млн га.

По данным расчётов, высадка деревьев на землях, не занятых сельскохозяйственными угодьями и городами, позволит сохранить сотни гигатонн углерода без вреда для инфраструктуры, городов и сельского хозяйства, передаёт « Политэксперт ». Одна из самых внушительных свободных территорий, которую учёные предлагают задействовать для этих целей – 151 млн га – находится в России.

Восстановление лесного массива является одним из самых эффективных средств борьбы с изменениями климата, однако, пока неизвестно, достаточно ли заявленной площади для решения глобальной проблемы.

Ранее News.ru писал, что главным загрязнителем побережий Чёрного и Азовского морей эксперты российского отделения Greenpeace назвали пластик. Совместно с волонтёрами они обследовали берега и на восьми стометровых участках обнаружили 13 тысяч пластиковых фрагментов общим весом почти полтонны.