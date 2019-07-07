https://static.news.ru/photo/6ca028fe-a0c2-11e9-bde6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из фильма «Кукла»/Lakeshore Entertainment

Ученики частной школы Омска против своей воли смотрели фильм ужасов «Кукла», имеющий рейтинг 16+. Образовательное учреждение принимает детей в возрасте от шести до девяти лет.

По словам отца одного из малышей, учительница включила ленту и заставила детей ознакомиться с ней. Выражавшим своё несогласие она пригрозила часом дополнительного чтения, рассказал мужчина в местной группе в социальной сети « ВКонтакте ».

Учитель сказал не говорить родителям, а то она их накажет. Вечером дочке было страшно, не могла заснуть и рассказала все маме, — поделился он.

На следующий день несколько родителей расторгли договор со школой. Другим взрослым дети просто не сообщили, а в учебном заведении проинформировать их отказались.

Педагог объяснила своё поведение недопониманием. По её словам, картина имеет детское название и она сама ходила на неё в кинотеатр со своей дочерью.

Ранее News.ru писал, что первоклассников лицея имени Дягилева в Екатеринбурге заставили написать неприличное слово. Так классный руководитель пыталась сличить почерки, чтобы узнать, кто из детей является автором ругательства в чужой тетради.