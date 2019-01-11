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Учёные раскрыли тайну статуй на острове Пасхи

GTW/imagebroker.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Идолы, которые находятся на побережье Тихого океана на острове Пасхи, указывали людям на источники питьевой воды. Открытие сделали исследователи из университета Аризоны, расположенного в Соединённых Штатах Америки. 

По мнению учёных, древние жители острова Рапа-Нуи установили каменные статуи из вулканических пород в 1250–1500 годах во время жёсткого дефицита водных ресурсов. 

Большинство идолов расположено по периметру острова Пасхи, их местонахождение совпадает с местом источников пресной воды. 

Теперь исследователи планируют провести полное обследование местности, чтобы дальше проверить свою гипотезу. 

Ранее большинство учёных утверждали, что статуи имели ритуальное значение.

Как сообщал News.ru, учёные из России и Китая займутся глубоководными исследованиями. Планируются совместные проекты, в том числе и с экспедициями.


#ученые #статуя
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