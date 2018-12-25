Участок трассы «Таврида» откроют в Крыму

Трассу «Таврида» в Керченском районе частично открывают. Речь идет о двухполосном участке от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км.
Движение запустят в предновогоднюю ночь, с 30 на 31 декабря 2018 года.
По этой дороге смогут проехать легковые автомобили и грузовики, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма. На остальных трёх участках «Тавриды» будут действовать временные объезды.
Водителям стоит обратить внимание на ограничение скорости на участке до 60 км/ч, дополнительные требования по ПДД установлены в местах объезда.
После того, как дорога будет полностью введена в эксплуатацию, в 2020 году, на всей протяжённости от Керчи до Севастополя будут установлены знаки 90 км/ч, информирует «Nation News».
Ранее движение открылось на первом искусственном сооружении трассы «Таврида». Всего на трассе построят 17 путепроводов, что позволит снизить автомобильную нагрузку, писал News.ru.