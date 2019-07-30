https://static.news.ru/photo/eb9b6d20-b374-11e9-b8a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Наземный участок Филёвской линии московского метро 3 и 4 августа вновь будет закрыт для пассажиров из-за продолжения реконструкции линии.

На участке Филёвской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет приостановлено движение поездов. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 5 августа, в 5:30 утра, — говорится в сообщении на сайте подземки.

Для пассажиров закроют станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».

Станция «Киевская» будет работать - от неё люди смогут доехать до «Международной» или «Александровского сада» и пересесть на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет открыта исключительно для проезда по Арбатско-Покровской линии.

Инспекторы обеспечения мобильности пассажиров московской подземки будут 3 и 4 августа помогать пассажирам сориентироваться и выбрать маршрут.

Ранее News.ru писал, что участок Филёвской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» также был закрыт из-за реконструкции 6 и 7 июля.