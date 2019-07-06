https://static.news.ru/photo/750da07e-9fc4-11e9-9cbe-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Участок Филёвской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закрыли на выходные. Движение поездов приостановили из-за реконструкции наземного участка линии. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Пассажиры не смогут воспользоваться станциями «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Чтобы добраться до них, пассажирам предлагают пересесть на компенсационные автобусы. Они развозят людей с 5:00 до 2:00. Станция «Кунцевская» работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии. В обычном режиме метрополитен возобновит работу утром 8 июля, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что станция метро во Внуково может появиться в 2022 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв. По его словам, к 2023 году близкий от дома доступ к метро получат 90% москвичей.