https://static.news.ru/photo/adf2ac0e-a730-11e9-a30c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/hrc_memorial

Силовики задержали участников пикетов с требованием найти заказчиков и исполнителей убийства сотрудницы чеченского отделения «Мемориала» Натальи Эстемировой. Акции проходили на Красной площади в Москве.

Участвовали в пикетах председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов, а также руководитель программы «Сети миграция и право» Светлана Ганнушкина и спецкорр «Новой газеты» Елена Милашина, пишет « Медиазона ».

Пикетчики стояли с тремя плакатами: «Правозащитница Наталья Эстемирова убита 10 лет назад», «Заказчики и убийцы до сих пор не найдены» и «Как же так, господин президент?».

На Красной площади начались пикеты в память о правозащитнице Натальи Эстемировой, убитой 10 лет назад в Чечне pic.twitter.com/ut59Oj47eq — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 15 июля 2019 г.

Наталью Эстемирову 10 лет назад, 15 июля 2009 года, насильно посадили в автомобиль в Грозном. Женщина успела крикнуть, что её похищают, а спустя несколько часов её тело с огнестрельными ранениями в грудь и в голову нашли в лесу.

В убийстве сотрудницы «Мемориала» обвинили сепаратиста Алхазура Башаева, которого силовики убили через несколько месяцев после гибели правозащитницы. По версии следствия, мотивом преступления якобы стала заметка Эстемировой. Её коллеги и единомышленники сочли эту версию неубедительной.

Как писал News.ru, ранее семья из Москвы насильно увезла свою 20-летнюю дочь в Чечню, чтобы выдать замуж. Информацию об этом предоставила активистка Дарья Серенко. Власти Чечни заявили, что такое якобы не может произойти на территории их республики.