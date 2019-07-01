https://static.news.ru/photo/a61814a6-9c13-11e9-b979-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот youtube.com/My Dog Burns

Бывшие ученики владивостокской школы, которые в мае участвовали в резонансной костюмированной вечеринке, записали новый ролик, который посвятили школе. Действие в нём разворачивается через год после скандальных событий.

Ролик начинается с фрагментов информационных сюжетов о вечеринке, которую в ряде СМИ называли БДСМ-флешмобом. Авторы поиронизировали над такой ассоциацией , а после этого показали, как могли бы развиваться события в первую годовщину после их выпуска.

По сюжету молодые люди возвращаются в школу, однако их не пускают, так как они закончили обучение. После отказа подростки поют о школьной поре и о том, как скучают друг по другу. Затем они «проникают» в образовательное учреждение через столовую и устраивают там вечеринку, где повторяют многое из того, что было снято месяцем ранее, но уже без двусмысленных костюмов.

Кадры вечеринки в канун выпускного бала, как писал News.ru, вызвали волну возмущения в обществе. На видео выпускники были одеты в нехарактерные для школы наряды — юноши в масках зайчиков, в шортах и брюках на подтяжках, а девушка в форме полицейского. Молодёжь танцевала, жгла дымовые шашки, один из подростков распылил огнетушитель.

Вечеринкой заинтересовалась полиция, однако далеко не все сочли произошедшее аморальным. В поддержку выпускников появилась петиция в Интернете . В их защиту высказались известные личности, в том числе телеведущая Ксения Собчак и политик Владимир Жириновский. Они просили оставить подростков в покое и не нервировать в канун экзаменов.

Директор гимназии на волне скандала была вынуждена написать заявление об увольнении. По её словам, ученики и их родители извинились за инцидент, так как не ожидали, что он будет иметь такие последствия. Несколько участников первого ролика были оштрафованы за ношение полицейской формы.