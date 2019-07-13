Участники ночного велофестиваля в Москве установили мировой рекорд Гиннесса, выстроив фигуру велосипеда из людей.
Около 2620 человек помогли изобразить её, передаёт АГН «
Колонна велосипедистов стартовала в 22:00 (мск) на Кремлёвской набережной и проедет около 11 км, финишировав на Суворовской площади. Участвовать могут владельцы любых велосипедов старше 18 лет. Необходимо оснастить транспорт белым фонарём спереди и красным — сзади. Электроскутеры, самокаты и электроколёса к участию не допускаются.
Как ранее писал News.ru, массовый велосипедный фестиваль пройдёт 20 июля в подмосковной Коломне. Помимо велозаездов, там состоится концерт.