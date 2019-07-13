https://static.news.ru/photo/aa288cb4-a5a6-11e9-a3f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Участники ночного велофестиваля в Москве установили мировой рекорд Гиннесса, выстроив фигуру велосипеда из людей.

Около 2620 человек помогли изобразить её, передаёт АГН « Москва ».

Колонна велосипедистов стартовала в 22:00 (мск) на Кремлёвской набережной и проедет около 11 км, финишировав на Суворовской площади. Участвовать могут владельцы любых велосипедов старше 18 лет. Необходимо оснастить транспорт белым фонарём спереди и красным — сзади. Электроскутеры, самокаты и электроколёса к участию не допускаются.

Как ранее писал News.ru, массовый велосипедный фестиваль пройдёт 20 июля в подмосковной Коломне. Помимо велозаездов, там состоится концерт.