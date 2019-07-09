https://static.news.ru/photo/3d2b0950-a2d8-11e9-8f45-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Ночной велофестиваль, который пройдёт в столице в субботу, 13 июля, в завершении Дня московского транспорта, может установить мировой рекорд. Организаторы выстроят участников в форме велосипеда. Они ожидают, что фигура станет самой большой в мире. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ожидается, что в позднем заезде примут участие более 20 тыс. человек. Фестиваль начнётся с установки мирового рекорда. Около 3,5 тыс. участников встанут рядом друг с другом, образуя самую большую в мире фигуру велосипеда из людей, – цитирует ведомство агентство « Москва ».

Отмечается, что для участия в акции необходимо получить специальный билет заранее. Колонна велосипедистов стартует в 22:00 на Кремлёвской набережной и проедет около 11 км, финишировав на Суворовской площади. Участвовать могут владельцы любых велосипедов старше 18 лет. Необходимо оснастить транспорт белым фонарём спереди и красным – сзади. Электроскутеры, самокаты и электроколёса к участию не допускаются.

Ранее News.ru писал, что массовый велофестиваль пройдёт в Коломне 20 июля. Участники смогут выбрать любую из трёх дистанций – 30, 60 или 90 км.