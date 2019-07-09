https://static.news.ru/photo/c81e6574-a266-11e9-9c43-fa163e074e61_1024.jpg Надежда Толоконникова Фото: imago stock&people/Global Look Press

Надежда Толоконникова, член движения Pussy Riot, отправила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором написала об экологическом состоянии её родного города Норильска и страны в целом.

Краткий список того, что «Норникель» сбрасывает в реки: железо, никель, нефтепродукты, свинец, медь, хлориды, нитраты, кальций, магний, фосфаты, цинк. В воздух: диоксид серы, нитраты, сульфаты, фенолы, промышленная пыль, тяжелые металлы. 2 млн тонн диоксида серы выбрасывается в воздух «Норникелем» за год. Это превышает выбросы диоксида серы всех стран Западной Европы. По 11 тонн сернистого ангидрида (диоксид серы. — Ред.) в год на каждого жителя Норильска. Иногда соседних домов в Норильске не видно, потому что сизо от газа. Полярные сияния? Я их не видела. Небо — это смог, — говорится в письме.

Толоконникова также напомнила, что штаб-квартира «Норникеля» находится в «Москва-Сити» и что Росприроднадзор позволил компании самостоятельно контролировать свои отходы.

Ранее News.ru писал, что Норильск наводнили полчища крыс. Рост числа грызунов в городе связан с некачественной работой оператора по утилизации отходов.