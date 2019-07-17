https://static.news.ru/photo/af6e70d0-a876-11e9-94ba-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Население России в первом полугодии текущего года уменьшилось почти на 180 тысяч человек. За аналогичный период 2018-го этот показатель составил около 147 тысяч.

Согласно данным, опубликованным Росстатом , естественная убыль возросла более чем на 33 тысячи человек. По информации ведомства, с января по июнь 2019-го на свет появились около 600 тысяч детей, а умерло 780 тысяч граждан страны.

Как писал News.ru, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что население РФ снижается катастрофическими темпами. По её словам, многие регионы России в погоне за хорошей статистикой занимались снижением показателей смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, в частности ДТП.