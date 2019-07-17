Население России в первом полугодии текущего года уменьшилось почти на 180 тысяч человек. За аналогичный период 2018-го этот показатель составил около 147 тысяч.
Согласно данным, опубликованным
Как писал News.ru, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что население РФ снижается катастрофическими темпами. По её словам, многие регионы России в погоне за хорошей статистикой занимались снижением показателей смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, в частности ДТП.