https://static.news.ru/photo/fe334c60-9b59-11e9-9db5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Забавный и одновременно опасный случай произошёл накануне в Московском зоопарке. Сотрудница отогнала веником приблизившегося к ней на опасное расстояние белого медведя.

На ролике, который опубликован в Сети, видно, что две работницы зоопарка пришли убраться в вольере у белого медведя в те часы, когда он отдыхает. На кадрах женщины усердно подметают.

Внезапно животное пробудилось и вышло из берлоги полюбопытствовать, кто там шуршит вениками. Медведь несколько раз попытался подойти в сотруднице вплотную, но она проявила находчивость, не поддалась панике, и несколько раз отпугнула любопытного хищника веником.

После чего уборщицы поспешили поскорее ретироваться из вольера.

Ранее стало известно, что местными жителями на северо-востоке Москвы был замечен голубь с нехарактерным для этого вида птиц изумрудным опереньем, писал News.ru.