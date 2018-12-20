Убийцу новосибирского штангиста приговорили к длительному сроку

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Анар Аллахверанов

Краевой суд Хабаровска признал виновным Анара Аллахверанова в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчёва. Задержанный совершил преступление в августе прошлого года.

Согласно приговору, злоумышленник проведёт за решёткой 18 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошёл возле кафе «Галерея» областного центра в ходе уличной потасовки. Спортсмен пострадал в драке, хотя не был инициатором конфликта. От черепно-мозговой травмы 32-летний штангист скончался в больнице. Погибший был чемпионом мира и Европы по силовому троеборью.

Аллахверанов попытался скрыться от следствия, был объявлен в международный розыск, но позже сдался правоохранителям.

Ранее News.ru сообщал об уходе из жизни Константина Константинова — известного пауэрлифтера. Он являлся обладателем множества рекордов, в том числе в становой тяге (430 кг). Ему было 40 лет.