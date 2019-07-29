Российское подразделение Uber назвало самые неспящие крупные города страны. Интенсивность ночной жизни компания оценивала с помощью количества вызовов такси от полуночи до шести часов утра.
По данным аналитиков, наибольшая ночная активность в РФ зафиксирована в Екатеринбурге. Второе место в рейтинге заняла Москва, а третье — Пермь. Замыкают пятёрку лидеров Челябинск и Санкт-Петербург.
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Чаще всего ночные пассажиры платят за поездку наличными, а не банковскими картами. При этом россияне, пользующиеся услугами такси после полуночи, редко оставляют чаевые. Исключением стали Пермь и Челябинск, передаёт «
Ранее News.ru писал, что компания Uber запустила сервис воздушных перевозок по маршруту Манхэттен — аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Вертолёт взлетает с площадки, расположенной в нижней части Манхэттена, полёт длится восемь минут.