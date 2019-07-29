https://static.news.ru/photo/9ac324fa-b1e5-11e9-bfdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российское подразделение Uber назвало самые неспящие крупные города страны. Интенсивность ночной жизни компания оценивала с помощью количества вызовов такси от полуночи до шести часов утра.

По данным аналитиков, наибольшая ночная активность в РФ зафиксирована в Екатеринбурге. Второе место в рейтинге заняла Москва, а третье — Пермь. Замыкают пятёрку лидеров Челябинск и Санкт-Петербург.

Издание Planet Today связывает лидерство Екатеринбурга с фестивалем Ural Music Night, который состоялся как раз во время исследования.

Чаще всего ночные пассажиры платят за поездку наличными, а не банковскими картами. При этом россияне, пользующиеся услугами такси после полуночи, редко оставляют чаевые. Исключением стали Пермь и Челябинск, передаёт « Ридус ».

Ранее News.ru писал, что компания Uber запустила сервис воздушных перевозок по маршруту Манхэттен — аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Вертолёт взлетает с площадки, расположенной в нижней части Манхэттена, полёт длится восемь минут.