https://static.news.ru/photo/d690dcca-ac77-11e9-a34a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Каждый житель России в среднем имел около 33,1 тыс. рублей «свободных денег» в июне. Это на 11,4% больше, чем месяцем ранее, и самый высокий показатель, если не брать в расчет декабрь 2018 года.

Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир». Под индексом свободных денег он понимает разницу между доходами семьи и тратами на необходимые товары и услуги. Средний доход домохозяйств берется из расчетов холдинга, а также Росстата. Затраты же отслеживают по скан-панели домохозяйств «Ромира». В нее вносят данные 40 тысяч жителей России, 15 тысяч домохозяйств.

В июне в среднестатистическом российском домохозяйстве после покупки всех необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг оставалось порядка 33,1 тысячи рублей „свободных денег“. За месяц объем свободных средств увеличился на 11,4%, а годовой рост составил 11,1%, — выяснили социологи.

При этом, по данным Росстата, 10% самых высокооплачиваемых работников в России в 13 раз превышают заработок 10% наименее оплачиваемых. При этом половина россиян получают менее 34,5 тысячи рублей.

Эта цифра является медианным показателем. При этом речь идёт только о работниках крупных и средних предприятий. По словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, если взять в расчёт все предприятия, то значение будет ещё ниже, писал News.ru.