https://static.news.ru/photo/4efeb10c-b504-11e9-b2e7-fa163e074e61_660.jpg Альберт Худоян Фото: скриншот youtube.com/Говорит Сочи

Гипертонический криз произошёл у владельца компании Optima Development Альберта Худояна, которому предъявлены обвинения в мошенничестве.

По данным пресс-службы адвоката Александра Карабанова, который представляет интересы бизнесмена, его госпитализировали в СИЗО «Бутырка».

Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд изменил меру пресечения для Худояна и отправил его в СИЗО. Он останется под арестом до 14 августа.

По данным следствия, бизнесмен причастен к хищениям трёх земельных участков у одной из компаний. Причинённый им ущерб оценивают в 2 млрд рублей.