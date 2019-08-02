Гипертонический криз произошёл у владельца компании Optima Development Альберта Худояна, которому предъявлены обвинения в мошенничестве.
По данным пресс-службы адвоката Александра Карабанова, который представляет интересы бизнесмена, его госпитализировали в СИЗО «Бутырка».
Ранее News.ru писал, что Мосгорсуд изменил меру пресечения для Худояна и отправил его в СИЗО. Он останется под арестом до 14 августа.
По данным следствия, бизнесмен причастен к хищениям трёх земельных участков у одной из компаний. Причинённый им ущерб оценивают в 2 млрд рублей.