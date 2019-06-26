https://static.news.ru/photo/af8abdec-982e-11e9-aa79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Медицинский вертолет поступит на дежурство в московскую детскую клиническую больницу имени Зои Башляевой. Вылетать на вызовы он начнёт с осени.

Около 8% пациентов, которые доставляются в больницы с помощью авиамедицинских бригад, — это дети, поэтому появление вертолета при детской больнице позволит повысить уровень оперативности оказания медицинской помощи маленьким пациентам, — приводит сайт мэра Москвы слова замруководителя Научно-практического центра экстренной медицинской помощи столичного Департамента здравоохранения Сергея Гуменюка.

Аппарат поможет сократить время прибытия бригады для оказания первой помощи. Чтобы добраться в любую точку Москвы, вертолету достаточно 7 — 10 минут. Время прибытия в ТиНАО занимает от 15 до 20 минут.

Как ранее писал News.ru, госкорпорация Ростех передала Национальной службе санитарной авиации (НССА) первую партию специализированных вертолётов в медицинской комплектации: четыре «Ансата» и четыре Ми-8. Всего до 2021 года в санавиацию поступят 104 «Ансата» и 46 Ми-8.