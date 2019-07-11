https://static.news.ru/photo/cd969e34-a3df-11e9-8b60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Госдума приняла закон, согласно которому к 2020 может появиться новый вид документа, подтверждающего право вождения локомотивом и подвижным составом.

Кабинет министров заявил, что нынешняя система выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом не соответствует нововведениям в железнодорожном транспорте. Речь идёт про упразднение Министерства путей сообщения и появление обособленных от ОАО «РЖД» владельцев составов, пишет « Парламентская газета ».

Законодательное закрепление вопросов выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом позволит создать единые недискриминационные условия допуска к управлению железнодорожным подвижным составом квалифицированных лиц, имеющих подтверждение права на управление железнодорожным подвижным составом, что должно привести к усилению безопасности движения на железнодорожном транспорте, — поясняется в приложении к закону.

Выдачей прав будет заниматься Ространснадзор. Таким образом власти пытаются избежать допуска неквалифицированных специалистов к управлению поездами. Также, по словам представителя Госдумы, это позволит исключить работников, имеющих отношения к экстремизму или терроризму.

Ранее News.ru писал, что первые маршруты Московских центральных диаметров запустят до конца 2019 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.