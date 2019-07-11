Госдума приняла закон, согласно которому к 2020 может появиться новый вид документа, подтверждающего право вождения локомотивом и подвижным составом.
Кабинет министров заявил, что нынешняя система выдачи свидетельств на право управления тяговым подвижным составом не соответствует нововведениям в железнодорожном транспорте. Речь идёт про упразднение Министерства путей сообщения и появление обособленных от ОАО «РЖД» владельцев составов, пишет «
Законодательное закрепление вопросов выдачи свидетельств на право управления железнодорожным подвижным составом позволит создать единые недискриминационные условия допуска к управлению железнодорожным подвижным составом квалифицированных лиц, имеющих подтверждение права на управление железнодорожным подвижным составом, что должно привести к усилению безопасности движения на железнодорожном транспорте, — поясняется в приложении к закону.
Выдачей прав будет заниматься Ространснадзор. Таким образом власти пытаются избежать допуска неквалифицированных специалистов к управлению поездами. Также, по словам представителя Госдумы, это позволит исключить работников, имеющих отношения к экстремизму или терроризму.
Ранее News.ru писал, что первые маршруты Московских центральных диаметров запустят до конца 2019 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.