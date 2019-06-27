https://static.news.ru/photo/15477bdc-98a9-11e9-8909-fa163e074e61_1024.jpg Фото: пресс-служба ГУ МВД по Тюменской области

Житель Тюмени Андрей Репенько награждён медалью за помощь в освобождении заложников, в том числе двоих детей.

Инцидент произошёл в 2018 году в одном из городских общежитий. 37-летний наркозависимый уроженец Татарстана Чернов проник в квартиру, где находилась женщина с двумя внучками. Злоумышленник нанёс ей несколько ножевых ранений, после чего взял в заложники детей. Разумных требований наркоман не выдвигал. Участковому Владимиру Дроботу не удалось проникнуть в жильё — преступник заперся изнутри.

Находившийся в здании Репенько пробрался в квартиру через соседнее окно, схватил одну из девочек и открыл входную дверь участковому.

Мне стало страшно потом, а в тот момент самое главное желание было — спасти детей, — цитирует Репенько URA.RU .

Ворвавшийся в квартиру Дробот произвёл несколько огнестрельных выстрелов в преступника, от полученных ран тот позже скончался. Пострадавшая женщина была доставлена в реанимацию.

Репенько покинул место происшествия, найти его удалось только спустя год. Мужчину наградили медалью «300 лет российской полиции» под аплодисменты представителей общественного совета при ГУ МВД.

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