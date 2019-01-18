Тысячи подарочных наборов получили младенцы из Москвы

https://news.ru/storage/news/9d634198cd2b63ca168f9b6684fd7afd/4bf74f64-d5ed-4c4d-8d8e-b70d6baf2dad_850.jpg Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Рождённые в 2018 году москвичи получили почти 100 тыс. подарочных наборов «Наше сокровище» от правительства города.

Всего в набор входит 44 предмета, среди которых пустышки, подгузники, матрас и пелёнки.

Младенцы и их родители начали получать подарки с декабря 2017 года. Список необходимых вещей был составлен совместно с экспертами, педиатрами и родителями.

Благодаря набору семья может сэкономить около 20 тыс. рублей, передаёт mos.ru.

Заместитель председателя комиссии по социальной политике и трудовым отношениям в Мосгордуме Татьяна Батышева отмечала, что после рождения ребёнка у мамы «катастрофически не хватает времени», а количество нужных для малыша вещей «огромное», и поэтому сообщество многодетных родителей выступило ключевым экспертом при создании коробки новорождённого, сообщает «Москва 24».

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил законопроект, фактически запрещающий платное суррогатное материнство в России. В подготовленной инициативе указывается, что договор суррогатного материнства не является возмездным. Выплата вознаграждения суррогатной матери по договору не допускается, однако предусматривается оплата текущих расходов в период вынашивания и рождения ребёнка.