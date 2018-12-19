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Тысячи единиц алкоголя с нарушениями изъяли в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Итогом традиционной проверки магазинов перед праздниками в Москве стало изъятие более 3,8 тыс. единиц крепкого алкоголя. Горячительные напитки продавались с нарушениями законодательства.

Ревизоры обошли 25 торговых точек и исключили из обращения 3839 единиц алкогольных напитков. Как сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы, среди них был обнаружен контрафакт.

Под проверку в первую очередь попали те магазины, которые находятся в спальных районах. Кроме того, при выборе точек обращали внимание на жалобы местных жителей.

Среди нарушений, кроме контрафакта, были выявлены случаи продажи алкоголя после 23 часов или несовершеннолетним.

Ведомство намерено продолжать соответствующие мероприятия.

Ранее News.ru писал о том, что глава Роскачества Илья Лоевский посоветовал потребителям не бояться термина «виноматериал». По словам чиновника, он существует ещё с советских времен и обозначает вино, не разлитое по бутылкам. Надпись на этикетке «виноматериал сухой» не значит, что вино приготовлено из порошка. Термин свидетельствует об отсутствии сахара в напитке, который после розлива станет сухим вином.


#москва #алкоголь #проверка
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