https://static.news.ru/photo/7f27fa96-9e57-11e9-9da6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Светлана Задера/РИА Новости

Более трёх тысяч домов признаны непригодными для проживания после наводнения в Иркутской области. Об этом сообщил председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Руслан Болотов.

Он уточнил, что это количество может увеличиться, так как оценочные группы продолжают работу. Их задача — оценить, можно ли капитально отремонтировать жильё, либо же оно не подлежит восстановлению, передаёт РИА Новости .

Паводки в регионе произошли в конце июня. В зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. В списке погибших — 21 человек, ещё 14 считаются пропавшими без вести. За медицинской помощью обратились 1415 местных жителей, 313 человек госпитализированы.

В шести районах действует режим ЧС. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.

Ранее News.ru сообщал, что в 16 населённых пунктах остаются подтопленными 2,7 тысячи жилых домов, в которых проживают 6,4 тысячи человек. При этом спасатели прогнозируют новую волну паводков. Из берегов могут выйти реки Иркут, Китой, Ока и Белая.