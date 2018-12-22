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Тысячи человек собрались у Стоунхенджа на зимний праздник

Simon Chapman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Около пяти тысяч человек съехались на празднование дня зимнего солнцестояния к Стоунхенджу. В числе посетителей как современные друиды, так и туристы со всего света.

Местные власти отмечают, что людей на такие мероприятия привлекают не только наряды, танцы и песни последователей древнего культа, но и возможность зайти внутрь неолитического памятника совершенно бесплатно. Большую часть года за это взимается плата в размере 45 фунтов стерлингов, тогда как в дни зимнего и летнего солнцестояния, а также осеннего и весеннего равноденствий вход становится свободным.

По данным полиции, несмотря на большое скопление посетителей, мероприятие прошло мирно. Однако верховный друид Великобритании Артур Пендрагон отметил, что некоторым гостям праздник испортили пробки и нехватка мест для парковки, сообщает ТАСС.

Возраст Стоунхенджа превышает две тысячи лет. О предназначении древнего сооружения ученые спорят до сих пор.

Ранее News.ru писал о том, что ученым удалось раскрыть тайну строительства Стоунхенджа. По их словам, огромные камни добывались в горах Пресели, затем спускались на животных к реке Монноу, переправлялись через реку Северн или спускались вниз к Эйвону.


#праздники #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #туризм
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