Тысячи брошенных машин нашли на улицах Москвы

https://news.ru/storage/news/d76235ed8f643fa0278fa6f9d9b4ca92/3cdde373-4a04-4a34-aff5-65c28948a290_850.jpg АГН «Москва»

Активисты советов общественных пунктов охраны порядка (ОПОП) провели в 2018 году свыше 80 рейдов по улицам российской столицы. В ходе мониторинга было обнаружено множество брошенных транспортных средств.

«Выявлено 4 тыс. 104 брошенных автомобиля. Информация по данным фактам направлена в районные управы и правоохранительные органы для дальнейшего устранения нарушений», — рассказали АГН «Москва» в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

В ведомстве добавили, что работа по выявлению брошенных и полуразобранных автомобилей на улицах Москвы ведётся активистами советов ОПОП ежедневно.

Ранее News.ru сообщил о повышении на 4% тарифов на эвакуацию автомобилей в Москве. Так, с 1 января стоимость перемещения легковых автомобилей, нарушивших правила парковки, составит от 3,2 до 7,4 тыс. рублей в зависимости от мощности двигателя. Для грузовых и негабаритных машин — 49,2 тыс. рублей.