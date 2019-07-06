https://static.news.ru/photo/73ee25f4-710e-11e9-bd6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что женщину, подозреваемую в регулярных истязаниях своей семилетней племянницы, направили на обследование в психоневрологический диспансер.

Чахкиева рассказала, что сотрудники правоохранительных органов приняли решение проверить подозреваемую на предмет потребления запрещённых веществ, так как адекватный человек не смог бы довести ребёнка до такого состояния, передаёт « Интерфакс ».

Как писал News.ru ранее, некоторые травмы, обнаруженные у девочки, имеют месячную давность. Об этом заявил главврач республиканской детской клинической больницы Магомед-Башир Балаев. Медик добавил, что «за жизнь этой девочки ещё нужно бороться».