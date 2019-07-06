Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что женщину, подозреваемую в регулярных истязаниях своей семилетней племянницы, направили на обследование в психоневрологический диспансер.

Чахкиева рассказала, что сотрудники правоохранительных органов приняли решение проверить подозреваемую на предмет потребления запрещённых веществ, так как адекватный человек не смог бы довести ребёнка до такого состояния, передаёт «Интерфакс».

Как писал News.ru ранее, некоторые травмы, обнаруженные у девочки, имеют месячную давность. Об этом заявил главврач республиканской детской клинической больницы Магомед-Башир Балаев. Медик добавил, что «за жизнь этой девочки ещё нужно бороться».

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