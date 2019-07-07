Заместитель главы участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД Ингушетии Адам Мургустов рассказал, что задержанная по подозрению в избиении семилетней девочки женщина является женой сотрудника полиции.
По его словам, мать ребёнка состояла на учёте в правоохранительных органах в 2017 году, а её семья считалась неблагополучной. Однако позже ситуация изменилась в лучшую сторону и наблюдение было снято, передаёт «
Спустя некоторое время женщина отказалась от дочери и отдала её родственникам со стороны мужа.
Мургустов добавил, что не понимает мотивов жестокого обращения с малышкой.
Как таковой нужды не было. В чём была проблема избивать этого ребёнка, в чём была причина того, что даже биологическая мать бросила девочку, при этом имея своих детей? — высказал удивление полицейский.
Девочку госпитализировали в одну из больниц Назрани 4 июля. Врачи зафиксировали у неё множественные травмы и ушибы. 5 июля её перевезли на лечение в Москву в клинику Рошаля. По подозрению в избиении была задержана родная тётя ребёнка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее медики НИИ им. Рошаля рассказали, что надеются сохранить девочке руку, однако признали, что несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет, писал News.ru.