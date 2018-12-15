Тяжелобольных детей доставили в Москву и Петербург

Самолёт МЧС России доставил девять тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону на лечение в Москву и Санкт-Петербург. Они нуждались в высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
«Санитарный рейс проводился во взаимодействии с фондом „Справедливая помощь Доктора Лизы“», — сообщили в МЧС РФ.
На протяжении всего рейса пациентов сопровождали медицинские специалисты «Центроспаса» и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России.
Ранее News.ru писал, что МЧС России с 1 января 2019 года вводит новый порядок учёта погибших и пострадавших при пожарах. Погибшими при пожаре станут также считаться люди, умершие от его последствий в течение 30 дней. До этого жертвами считались только обнаруженные тела и фрагменты тел людей, смерть которых наступила во время пожара, в результате падения с высоты или из-за возникшей паники.