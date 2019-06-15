https://static.news.ru/photo/8c88288a-8f77-11e9-9938-fa163e074e61_1024.jpg Вика Цыганова Фото: instagram.com/vika.tsyganova

Решение актрисы и певицы Вики Цыгановой баллотироваться в депутаты Государственной думы РФ следующего созыва стало поводом для иронии со стороны ведущего и шоумена Ивана Урганта.

Комментируя в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» выдвижение Цыгановой во властные структуры, Ургант предположил, что её программными предложениями россиянам, судя по всему, станут слова из одной из её песен.

Русская водка, чёрный хлеб, селёдка. Весело веселье, тяжело похмелье! — уточнил телеведущий.

Далее Ургант пошутил, что перечисленные наименования, вероятно, являются одновременно и предвыборной программой, и потребительской корзиной.

Ранее певица Вика Цыганова заявила, что выдвигается в качестве кандидата в депутаты Госдумы от Комсомольского одномандатного избирательного округа, писал News.ru.