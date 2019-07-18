https://static.news.ru/photo/51b65a6a-a958-11e9-b28e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

Социальная сеть Twitter удалила по требованию Роскомнадзора пост, содержащий нецензурное оскорбление российского народа, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter, — уточняет ведомство.

Страница содержала нецензурное оскорбление народа России, информирует « Политика сегодня ».

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций потребовала от социальной сети Instagram удалить изображение непристойных действий с российским флагом. Суть картинки в сообщении пресс-службы ведомства не раскрывается, однако сказано, что иллюстрация признана «оскорбляющей государственные символы России».

До этого Роскомнадзор обязал Facebook заблокировать публикацию с изображением российского герба со свастикой.