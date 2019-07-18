Социальная сеть Twitter удалила по требованию Роскомнадзора пост, содержащий нецензурное оскорбление российского народа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к одной из URL в социальной сети Twitter, — уточняет ведомство.
Страница содержала нецензурное оскорбление народа России, информирует «
Ранее News.ru сообщал, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций потребовала от социальной сети Instagram удалить изображение непристойных действий с российским флагом. Суть картинки в
До этого Роскомнадзор обязал Facebook заблокировать публикацию с изображением российского герба со свастикой.