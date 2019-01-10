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Тверской губернатор поднял антимусорный бунт

Владимир Пирогов/РИА Новости

общество [ версия для печати ]
Выгодную олигархам реформу оплатят граждане

Губернатор не столь далёкой от столицы Тверской области не в первый раз отличается на всё более горячем фронте нарастающей «мусорной войны». Пару месяцев назад он решительно отклонил лестное для других областей предложение столичных властей предоставить свои земли под московские отходы в обмен на весомую денежную компенсацию. Этот демарш начальника не самой богатой области выглядел некоторым образом вызовом. Но политических очков в родных пенатах Руденя, без сомнения, набрал достаточно.

Особенно на фоне «мусорного» соглашательства руководства Архангельской области, согласившегося принять за 10 миллиардов московских рублей «плоды», в первую очередь, столичной строительной реновации. И хоть северянам обещают, что ввозимый мусор будет брекетирован, упакован в оболочку и освобождён от органики, акции протеста там нарастают. А значит, и переизбираться губернатору Игорю Орлову будет очень непросто, учитывая, что и четыре года назад победу уроженец славного Дебальцево одержал с большим трудом.

Не исключено, что при таких раскладах ему заранее придётся уступить своё кресло выбранному в Центре врио. Правда, распространяемая Москвой «мусорная» проблема никуда не денется, равно как и озабоченность обычно спокойных северян, опасающихся заражения истоков нескольких рек.

АГН «Москва»

Впрочем, вернёмся к стойкому Игорю Рудене, который, как теперь выясняется, обратился с письмом непосредственно к президенту, в котором ни много ни мало обвинил правительство в введении в заблуждение главы государства. Как вы догадываетесь, в отношении всё той же «мусорной» реформы. По словам Рудени, реформа просто не готова, поскольку нет ни свободных полигонов, ни инвесторов, ни технологий утилизации. А значит, передача функций уборки отходов операторам не имеет под собой иного основания, кроме передела мусорного рынка в интересах нескольких олигархов. Тех, кто заранее потирает руки в предвкушении освоения сотен миллиардов, которые намереваются собрать всё с того же с населения.

Ведь не секрет, что «мусорная» реформа пока сводится к обещаниям сильно поднять плату с населения за вывоз и утилизацию бытовых отходов. Как тут не вспомнить покойного Бориса Немцова. Будучи замглавы правительства, он шутил, что реформы начинаются тогда, когда заканчиваются деньги. На этот раз нехватку денег собираются компенсировать за счёт сограждан. А значит, и «мусорная» реформа так или иначе прилагается ко всем непопулярным правительственным мерам.

Словом, перефразируя Булгакова, можно сказать, что «мусорный» вопрос может сильно испортить нашу политическую обстановку. И даже изменить некоторые вроде бы устоявшиеся расклады. Ведь явно тот же Руденя в своих действиях не останется одиноким.


#мусор #мусорныйполигон #мусоропереработка
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