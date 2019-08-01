https://static.news.ru/photo/5b6ccc3e-b46a-11e9-adbc-fa163e074e61_660.jpg Игорь Руденя Фото: Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Губернатор Тверской области Игорь Руденя прокомментировал появившиеся в ряде СМИ сообщения о своей отставке. По его словам, за время нахождения у власти он привык ко всякого рода слухам и добавил, что уходить с должности он пока не собирается.

Не хотелось бы комментировать слухи, тем более что они сопровождают нашу работу на протяжении трёх лет, да и источники этих слухов нам известны, — сообщил он региональному порталу Tverigrad.Ru .

Он подчеркнул, что намерен и дальше решать задачи в сфере реализации нацпроектов.

Так что все вместе трудимся дальше, — заключил глава региона.

Ранее News.ru писал, что мэр города Шымкент Габидулла Абдрахимов был уволен с занимаемой должности после публикации в соцсетях видеоролика, снятого в столице Великобритании. В нём он передал привет подписчикам, а также призвал жить и работать в Казахстане и путешествовать по всему миру. Пользователи соцсетей отнеслись к видео неоднозначно. Некоторые из них обвинили Абдрахимова в хвастовстве и посоветовали ему быть скромнее. При этом они не приняли во внимание слова экс-чиновника о том, что в Великобритании он был в командировке.