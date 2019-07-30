https://static.news.ru/photo/8cb5b47c-b2e4-11e9-bf25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение по Тушинскому тоннелю в Москве в сторону области будет закрыто в ночь на 31 июля. Как заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), это связано с ремонтными работами.

Сегодня ночью (с 1:30 до 4:00) из-за ремонтных работ будет закрыт Тушинский тоннель (в сторону области). Варианты объезда: основной ход Волоколамского шоссе — разворот в районе Волоколамского проезда — съезд на улицу Свободы. Походный проезд — Строительный проезд — улица Лодочная, — говорится на странице ЦОДД в Twitter .

Сегодня ночью (с 1:30 до 4 утра) из-за ремонтных работ будет закрыт Тушинский тоннель (в сторону области).



Варианты объезда:



- основной ход Волоколамского ш. разворот в районе Волоколамского пр-да съезд на ул. Свободы



- Походный пр-д - Строительный пр-д - ул. Лодочная pic.twitter.com/kbnoT0oF3U — ЦОДД (@gucodd) 30 июля 2019 г.

Как писал News.ru, 10 января Тушинский тоннель под каналом на Волоколамском шоссе закрыли для движения машин после подмыва грунта в шлюзе № 8. Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что возможной причиной ЧС стали нарушения при строительстве в 2003 году.

По другим данным, причиной затопления тоннеля могли стать работы по строительству его третьей очереди в 2000 году.