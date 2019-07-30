https://static.news.ru/photo/8cb5b47c-b2e4-11e9-bf25-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Движение по Тушинскому тоннелю в Москве в сторону области будет закрыто в ночь на 31 июля. Как заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), это связано с ремонтными работами.
Сегодня ночью (с 1:30 до 4:00) из-за ремонтных работ будет закрыт Тушинский тоннель (в сторону области). Варианты объезда: основной ход Волоколамского шоссе — разворот в районе Волоколамского проезда — съезд на улицу Свободы. Походный проезд — Строительный проезд — улица Лодочная, — говорится на странице ЦОДД в Twitter.
Сегодня ночью (с 1:30 до 4 утра) из-за ремонтных работ будет закрыт Тушинский тоннель (в сторону области).
Варианты объезда:
- основной ход Волоколамского ш. разворот в районе Волоколамского пр-да съезд на ул. Свободы