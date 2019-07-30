Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение по Тушинскому тоннелю в Москве в сторону области будет закрыто в ночь на 31 июля. Как заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), это связано с ремонтными работами.

Сегодня ночью (с 1:30 до 4:00) из-за ремонтных работ будет закрыт Тушинский тоннель (в сторону области). Варианты объезда: основной ход Волоколамского шоссе — разворот в районе Волоколамского проезда — съезд на улицу Свободы. Походный проезд — Строительный проезд — улица Лодочная, — говорится на странице ЦОДД в Twitter.

Как писал News.ru, 10 января Тушинский тоннель под каналом на Волоколамском шоссе закрыли для движения машин после подмыва грунта в шлюзе № 8. Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что возможной причиной ЧС стали нарушения при строительстве в 2003 году.

По другим данным, причиной затопления тоннеля могли стать работы по строительству его третьей очереди в 2000 году.

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