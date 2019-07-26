https://static.news.ru/photo/8bd7877a-afd7-11e9-ad19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Leokand/Wikimedia Commons

В ночь на 27 июля часть Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе закроют для проезда автомобилей. Это связано с ремонтными работами.

Для проезда с 01:30 до 05:00 субботы, 27 июля, будет закрыта часть Тушинского тоннеля, — сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В связи с этим ЦОДД призывает автомобилистов выбирать пути объезда.

Ночью (с 1:30 до 5 утра) из-за ремонтных работ будет закрыт для движения в сторону области Тушинский тоннель. Имейте в виду, планируя ночные поездки. — ЦОДД (@gucodd) 26 июля 2019 г.

10 января тоннель под каналом на Волоколамском шоссе закрыли для движения машин. Затопило участок из-за подмыва грунта в шлюзе № 8. Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что возможной причиной ЧС стали нарушения при строительстве в 2003 году. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики.

Как писал News.ru, причиной промыва дамбы и затопления Тушинского тоннеля в Москве могли стать работы по строительству его третьей очереди в 2000 году.