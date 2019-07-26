10 января тоннель под каналом на Волоколамском шоссе закрыли для движения машин. Затопило участок из-за подмыва грунта в шлюзе № 8. Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил, что возможной причиной ЧС стали нарушения при строительстве в 2003 году. Он отметил, что более точную причину можно будет назвать после проверки. Ситуацию будут изучать специалисты-проектировщики.
Как писал News.ru, причиной промыва дамбы и затопления Тушинского тоннеля в Москве могли стать работы по строительству его третьей очереди в 2000 году.