https://static.news.ru/photo/35d508aa-98f5-11e9-92b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крупнейший туроператор, занимающийся поездками по России, может отказаться от направлений по Золотому кольцу, в частности, в Ярославскую область. Фирма «Русь» опубликовала открытое письмо, в котором заявляет, что возить туристов по разбитым дорогам этого региона компания больше не хочет.

После каждой поездки наши автобусы вынуждены вставать на техобслуживание, что влечёт немаленькие финансовые затраты, водители сообщают, что наши туристы жалуются, что мы якобы специально выбираем подобные дороги, — говорится в письме.

Самыми «ужасными» туроператор назвал участки: Углич — Мышкин, Мышкин — Мартыново, Углич — Борисоглебск, Борисоглебск — Ростов Великий.

Как рассказал ярославскому порталу 76.ru секретарь музея кацкарей в деревне Мартыново Мышкинского района Сергей Темняткин, 30-километровое шоссе из Углича до их музея стало полностью непроезжим, однажды в яме на этой дороге застрял автобус с туристами, его вытягивали пять тракторов. Турпоток в музей уже сократился на четверть.

Как писал News.ru, туристический маршрут Золотое кольцо России требует обновления и актуализации в соответствии с интересами молодёжи, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она заявила, что он является самым известным и «раскрученным» в мире российским брендом. Кроме того, ведомство намерено добавить в маршрут новые территории и виды туризма. По её словам, Золотое кольцо необходимо ориентировать на школьников и студентов. В том числе открывать модные улицы с барами и ресторанами, проводить больше событийных мероприятий.