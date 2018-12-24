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«Турпомощь» пригрозила более чем двум сотням операторов

Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Около 220 туроператоров могут быть исключены из состава объединения «Турпомощь». Это произойдёт, если они не произведут оплату членского взноса до 15 января 2019 года.

«Неуплата взносов в указанный срок является основанием для исключения из членов ассоциации. 16 января 2019 года для принятия соответствующего решения списки туроператоров будут направлены в Ростуризм», — говорится в сообщении «Турпомощи».

Всего в едином федеральном реестре состоят 592 туроператора по выездному туризму.

Ранее News.ru писал о том, что ассоциация по защите туристов, которые выезжают за рубеж, за время своего существования с 2012 года получила более 1 млрд рублей от туроператоров. «Турпомощь» позволила повысить уровень защиты российских туристов, а также снизила нагрузку на туристический бизнес.


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