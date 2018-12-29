Туроператоры не вернут деньги за путёвки из-за ЧП в Каире

https://news.ru/storage/news/8645d74b82b315ccc67c6272bc89aeb4/fb8ebc20-ac79-45d3-bd9a-5e0a73805ebd_850.jpg Meng Tao/Xinhua/Global Look Press

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что туроператоры не обязаны возвращать полную стоимость тура в связи с тем, что от МИД РФ не поступало рекомендаций воздержаться от посещения Египта после взрыва автобуса в Каире.

«Если никаких заявлений от властей не будет, то тогда туроператоры деньги возвращать не будут, потому что предполагается, что опасности нет», — передаёт слова Тюриной «Москва 24».

Самодельное взрывное устройство было заложено в районе Гиза, недалеко от пирамид. Бомба сдетонировала в тот момент, когда мимо проезжал экскурсионный автобус с туристами из Вьетнама. Трое из них погибли, ещё одной жертвой стал гид-египтянин. В посольстве России заявили, что наших соотечественников среди пострадавших нет.

Как ранее писал News.ru, число жертв взрыва в Каире продолжает расти. По последним данным, погибли уже четыре человека, один из них умер в больнице от полученных ранений.