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Туроператоры не вернут деньги за путёвки из-за ЧП в Каире

Meng Tao/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что туроператоры не обязаны возвращать полную стоимость тура в связи с тем, что от МИД РФ не поступало рекомендаций воздержаться от посещения Египта после взрыва автобуса в Каире.

«Если никаких заявлений от властей не будет, то тогда туроператоры деньги возвращать не будут, потому что предполагается, что опасности нет», — передаёт слова Тюриной «Москва 24».

Самодельное взрывное устройство было заложено в районе Гиза, недалеко от пирамид. Бомба сдетонировала в тот момент, когда мимо проезжал экскурсионный автобус с туристами из Вьетнама. Трое из них погибли, ещё одной жертвой стал гид-египтянин. В посольстве России заявили, что наших соотечественников среди пострадавших нет.

Как ранее писал News.ru, число жертв взрыва в Каире продолжает расти. По последним данным, погибли уже четыре человека, один из них умер в больнице от полученных ранений.


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