Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении работы

https://news.ru/storage/news/4976c1e7c0600629625edd182cba13a7/241f1888-189e-42c4-aad6-f260efcb4c02_850.jpg Global Look Press/ZUMAPRESS/Diego Cupolo

В России стало ещё на одного туроператора меньше. О прекращении деятельности с 29 декабря объявила московская компания «Атурис-тур»

Причина — невозможность исполнять обязанности перед клиентами по договорам о реализации турпродукта. Договор страхования гражданской ответственности на сумму в 10 млн рублей, заключённый со страховым обществом «ЯКОРЬ», действует до 16 апреля 2019 года, говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте туроператора.

Информацию подтвердили и в Ростуризме. По данным Федерального агентства по туризму, размер фонда персональной ответственности «Атурис-тур» составляет чуть больше 115 тыс. рублей.

Ранее News.ru сообщал о том, что туроператоры не вернут клиентам деньги за путёвки из-за теракта в Каире.