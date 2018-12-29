Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении работы

В России стало ещё на одного туроператора меньше. О прекращении деятельности с 29 декабря объявила московская компания «Атурис-тур»
Причина — невозможность исполнять обязанности перед клиентами по договорам о реализации турпродукта. Договор страхования гражданской ответственности на сумму в 10 млн рублей, заключённый со страховым обществом «ЯКОРЬ», действует до 16 апреля 2019 года, говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте туроператора.
Информацию подтвердили и в Ростуризме. По данным Федерального агентства по туризму, размер фонда персональной ответственности «Атурис-тур» составляет чуть больше 115 тыс. рублей.
Ранее News.ru сообщал о том, что туроператоры не вернут клиентам деньги за путёвки из-за теракта в Каире.