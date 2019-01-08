Туристы зачастую ищут авиабилеты на работе

https://news.ru/storage/news/19d0a5e573b781d7ae965572d77607d3/64ec4c4b-e4a2-46be-8ba2-44789ce20f80_850.jpg Annette Reuther/dpa/Global Look Press

Большинство туристов ищут билеты и отели в интернете, находясь дома, но некоторые (каждый шестой) отрываются ради этого от работы.

Опрос провели специалисты OZON.travel. Выяснилось, что три четверти путешественников обычно покупают путёвки не выходя из дома (73%). 16% выбирают туры будучи на работе, 6% — в дороге, а 5% — в общественном месте, в частности, в кафе, на вокзале и в аэропорту.

При этом почти половина опрошенных (49%) сказали, что при покупке билетов пользуются компьютером. Смартфон для этой цели выбрали 33% ответивших, а 18% признались, что вид устройства для них не имеет значения.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин, который сейчас находится с рабочим визитом в Калининграде затронул тему развития филиалов российских музеев. Так, глава государства рассказал, что хотел сходить в Рождество в Эрмитаж в Петербурге, но он оказался закрыт.