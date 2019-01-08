USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent57.98 $ Bitcoin4,078.59 $
МОСКВА-9°C18:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Туристы зачастую ищут авиабилеты на работе

Annette Reuther/dpa/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Большинство туристов ищут билеты и отели в интернете, находясь дома, но некоторые (каждый шестой) отрываются ради этого от работы.

Опрос провели специалисты OZON.travel. Выяснилось, что три четверти путешественников обычно покупают путёвки не выходя из дома (73%). 16% выбирают туры будучи на работе, 6% — в дороге, а 5% — в общественном месте, в частности, в кафе, на вокзале и в аэропорту.

При этом почти половина опрошенных (49%) сказали, что при покупке билетов пользуются компьютером. Смартфон для этой цели выбрали 33% ответивших, а 18% признались, что вид устройства для них не имеет значения.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин, который сейчас находится с рабочим визитом в Калининграде затронул тему развития филиалов российских музеев. Так, глава государства рассказал, что хотел сходить в Рождество в Эрмитаж в Петербурге, но он оказался закрыт.


#туризм #путешествия #бронирование
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

читайте также
экономика 01:53, 7 января 2019
Туристы станут оплачивать свой выезд из Японии
общество 14:18, 18 декабря 2018
МВД: туризм в РФ привлекает китайцев и немцев
общество 14:52, 29 ноября 2018
Проход в самолёты по смартфонам упростит путешествия
Лента новостей
политика 17:55
В РФ назвали заявления британских СМИ о Скрипалях домыслами
в мире 17:44
Треугольник стал официальным логотипом Евровидения-2019
спорт 17:42
Ковингтон раскритиковал главу UFC Уайта
культура 17:33
Третьяковка организует экспозиции в культурных центрах
происшествия 17:31
Жители Орла остались без холодной воды
Другие новости
общество 17:01
Синоптики обещают аномальное потепление в выходные
общество 16:29
Путин не смог попасть в Эрмитаж
общество 15:16
МВД назвало самую популярную купюру у фальшивомонетчиков
общество 14:41
Москвичам посоветовали не держать в квартирах ёлки
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top